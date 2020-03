Usain Bolt (33) gab das Geschlecht seines Nachwuchses bekannt! Im Januar überraschte der Sprinter seine Fans mit der besonders erfreulichen Nachricht: Er und seine Freundin Kasi Bennett erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. All zu lange muss sich das Paar offenbar nicht mehr gedulden, um ihren Sprössling in den Armen halten zu dürfen – der pralle Babybauch der Beauty lässt sich jedenfalls kaum noch verstecken. Jetzt gab der 33-Jährige Sportler ein weiteres Detail im Netz bekannt: Er verriet das Geschlecht des Babys!

"Ich habe es gerade enthüllt und ich bin ein Mädchen-Vater", verriet Usain gegenüber TMZ. Das Geschlecht des erwarteten Kindes gaben die werdenden Eltern am vergangenen Montag im Rahmen einer Gender-Reveal-Party auf dem Peters Rock in Jamaika bekannt. Dazu schossen rosafarbene Raketen in den Himmel. Während dem Feuerwerk sprach der achtfache Olympiasieger auch ein scherzhaftes Machtwort: Die späteren, potenziellen Liebhaber seiner noch ungeborenen Tochter sollen ihr im Laufe ihres Lebens nichts antun dürfen.

Nach der Enthüllung stand die Baby-Feier ganz im Zeichen der Farbe Rosa. Während die zahlreichen Gäste mit pinken Hüten und Hemden ausgestattet wurden, erhielten die werdenden Eltern als Geschenk zwei Kapuzenpullis mit dem jeweiligen Aufdruck "Mädchen-Mama" und "Mädchen-Papa".

Anzeige

Instagram / kasi.b Usain Bolt und Kasi Bennett im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Usain Bolt im November 2019

Anzeige

Getty Images Usain Bolt im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de