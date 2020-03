Inmitten ihres Baby-Glücks wurde Katy Perry (35) diese Woche mit einem großen Verlust konfrontiert: Ihre Großmutter Ann Pearl Hudson ist gestorben. Auf ihren sozialen Plattformen gedachte die Popdiva ihrer Großmutter bereits mit einer Bilderreihe und vielen emotionalen Zeilen. Darin erinnert sich die Musikerin an die im Alter von 99 Jahren Verstorbene. Nach dieser virtuellen Wortmeldung wurde die US-Amerikanerin nach dem Todesfall nun zum ersten Mal wieder in persona gesichtet.

In Melbourne wurde die 35-Jährige von Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie mit treuen Fans ein paar Selfies knipste. Für sie hatte die "Roar"-Hitmacherin trotz des privaten Kummers für jedes Foto ein freundliches Lächeln übrig. Ihr Outfit an diesem Tag unterstrich die warmherzige Ausstrahlung der Verlobten von Orlando Bloom (43): In einem knielangen Lederkleid in Rostorange posierte die Sängerin für ein paar Schnappschüsse in einer Tiefgarage. Sogar ein kleiner Babybauch zeichnete sich in dem Look bereits ab.

Für ihre Aussie-Anhänger bleibt zu hoffen, dass die "Swish Swish"-Interpretin ihre Trauer bis zum 11. März bewältigt hat. Denn an diesem Datum soll ihr Fight-On-Konzert in Australien stattfinden. Eine Benefizshow, deren Einnahmen den Opfern der Buschbrände in Down Under zugutekommen soll.

Instagram / katyperry Katy Perry und ihre Oma Ann Pearl Hudson

MEGA Katy Perry in Melbourne im März 2020

MEGA Katy Perry in Melbourne im März 2020



