Denise Bröhl nutzt ihren Bekanntheitsgrad für den guten Zweck! Im vergangenen Jahr machte sich die Kölnerin bei Love Island im TV auf die Suche nach der großen Liebe. Nach dem Show-Aus von Couple-Partner Amin Elkach konnte sich die Beauty allerdings keinem anderen Mann öffnen und verließ das Format ohne ihren Mr. Right. Auch wenn es mit dem Traummann nicht geklappt hat, verrät Denise Promiflash jetzt: Dennoch kann sie etwas Gutes aus ihrer Teilnahme ziehen.

"Ich habe mir gedacht, als ich bei 'Love Island' raus war, man muss gucken, gerade wenn man in dem Moment so viel Aufmerksamkeit und Reichweite hat, dass man das auch ein bisschen sinnvoll nutzt", plaudert sie im Gespräch mit Promiflash aus und erklärt, dass sie sich beispielsweise für ein Kölner Tierheim einsetzt und dafür Spenden sammelt. Neben der Begeisterung für Fashion, Beauty und Co. spiele es für sie eine große Rolle, die wichtigen Dinge im Leben nicht aus den Augen zu verlieren.

Auch in Zukunft will Denise zugunsten wohltätiger Zwecke Profit aus ihrem TV-Fame schlagen. "Das ist das nächste Projekt, was ich angehen möchte: Kinderheime, Krankenhäuser oder Altenheime unterstützen", meint sie in dem Interview. Statt auf Geldspenden möchte Denise dabei aber auf Sachspenden für Bedürftige setzen.

RTL II / Magdalena Possert Denise und Amin, "Love Island"-Couple

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, Wimpernstylistin



