Wie reagieren die vergebenen Temptation Island-Frauen auf die Flirterei in der Männer-Villa? Seit der vergangenen Woche läuft die zweite Staffel der Kuppel-Show über die deutschen Fernsehbildschirme. Und in nur zwei Folgen wurde schon geknutscht und gefummelt, was das Zeug hält! Vor allem die Männer gingen auf Tuchfühlung mit den Single-Damen. Ihre Partnerinnen haben deswegen nur abfällige Worte für ihre Konkurrentinnen!

In der zweiten Folge der Sendung bekamen die Kandidatinnen einen Einblick, was in der Villa ihrer Liebsten bisher geschehen ist – sie waren alle sichtlich geschockt: Nachdem Pia Peukmann gesehen hatte, dass vor allem Roxy viel Spaß mit ihrem Liebsten Calvin Kleinen hatte, erklärte sie mit geröteten Augen: "Also, ich bin echt schockiert, wie die Frauen drauf sind. Also, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich will das Wort gar nicht aussprechen, aber das sind richtige N*tten!" Auch Hanna Annika war völlig fassungslos: "Die Frauen gehen gar nicht". Später flossen dann sogar noch die Tränen und sie und Pia lagen sich weinend in den Armen!

Wie Hanna, Michelle Daniaux und Siria Campanozzi auf das Verhalten ihrer Partner reagieren, wird erst in der dritten Folge aufgelöst. Aus einem Teaser lässt sich aber erkennen, dass vor allem Letztere mit der Situation gar nicht zurechtkommt: Weil Siria sieht, dass Davide Tolone mit einer Frau fummelt, bricht sie in Tränen aus und regt sich auf: "Oh man, seine Hand war am Hintern. Er hat nur sch**ße gemacht und ich mache mir Gedanken wegen Kleinigkeiten!" Auch Hanna ist über Till Adams Beinahe-Sex mit Kim Schmidt enttäuscht und erklärt: "Ich weiß gerade nicht, ob das hier für mich zu entschuldigen ist, weil es schon krass ist, direkt am ersten Abend so durchzudrehen."

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

