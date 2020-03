Diese Fan-Liebe geht unter die Haut! Seit Wochen kämpfen die diesjährigen DSDS-Teilnehmer um den begehrten Superstar-Titel. Am Samstag stehen die sieben Finalisten erstmals auf der großen Live-Bühne. Von nun an buhlen sie nicht mehr nur um die Gunst der Jury – sondern auch um die der Zuschauer, denn immerhin müssen die ab jetzt für ihre Favoriten anrufen. Kandidatin Paulina dürfte sich der Stimme eines Fans bereits sicher sein: Dieser will sich sogar ein Paulina-Tattoo stechen lassen.

Im Promiflash-Interview verriet die Blondine: Ein Fan habe ihr offenbart, dass er sich ihr Gesicht tätowieren lassen möchte – in Form eines Engels. "Da habe ich dann schon geschluckt und gedacht: Wow, das ist krass." Sein Eifer in allen Ehren: So richtig begeistert schien die 22-Jährige von der Idee nicht gewesen zu sein. "Ich habe ihm dann auch geschrieben, dass er sich das doch bitte gut überlegen soll, da es für immer bleibt."

Doch Paulinas Bewunderer habe sich nicht von seinem Plan abbringen lassen. "Er war der Meinung, dass es niemals einen Grund geben wird, mich weglasern zu lassen." Er sei fest entschlossen, sich die Studentin auf der Haut verewigen zu lassen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Finalisten von DSDS 2020

Instagram / paulinawagner_official Paulina Wagner im Februar 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmerin Paulina



