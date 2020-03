Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zogen mit Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) im Netz gleich. Von Anfang an sorgten Harry und Meghan mit ihrem Instagram-Account für Furore: Sie gewannen in kurzer Zeit so viele Fans hinzu, dass sie sogar einen neuen Rekord aufstellten. An die Followerzahl von Harrys Bruder und dessen Frau kamen sie bisher aber nicht heran – bisher! Jetzt haben Meghan und Harry genau so viele Follower wie William und Kate!

Letztere können sich schon lange über satte 11,3 Millionen Fans auf der Fotoplattform freuen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex verzeichnen diese Followerzahl erst seit wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil "Sussex Royal". Dass jetzt Gleichstand hinsichtlich dieses familieninternen Follower-Battles herrscht, dürfte sicher an Harry und Meghans Royal-Rücktritt liegen.

Als Harry und Meghan im Januar bekannt gaben, dass sie ihr Leben in Großbritannien hinter sich lassen wollen, stieg die Anzahl ihrer Insta-Fans bereits gewaltig an. In den vergangenen Tagen hatten die beiden dann noch ein paar allerletzte öffentliche Auftritte im Namen der Krone – für viele weitere Nutzer war dies sicher ein Grund, Harry und Meghan auf der Social-Media-Plattform zu folgen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry an Weihnachten 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020



