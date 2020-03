Ihm reicht es langsam! Presley Gerber (20) machte vor wenigen Wochen mit einer ziemlich mutigen Aktion auf sich aufmerksam: Der Sohn von Cindy Crawford (54) ließ sich das Wort "missverstanden" mitten ins Gesicht tätowieren. Bereits kurz nach seiner kleinen Tattoo-Session rechtfertigte sich der Promi-Spross für sein neues Body-Kunstwerk – doch offenbar war das nicht genug: Presley ließ in einem weiteren Statement Dampf ab und echauf­fie­rte sich über den Tattoo-Hate!

In seiner Instagram-Story machte sich der 20-Jährige erst einmal Luft und ließ in einer Stellungnahme seinen Gedanken über den Shitstorm wegen seiner Gesichtstätowierung freien Lauf. "Die meisten oder einige Leute dürfen sich das Gesicht liften, ihr Geschlecht verändern, die Lippen aufspritzen und es ist sofort beleidigend, in der heutigen Zeit etwas dagegen zu sagen. Aber wenn ich mir ein kleines Gesichtstattoo stechen lassen, lieben es die Leute plötzlich, mich zu hassen", gab er in einem ziemlich aufgebrachten Statement preis.

Doch nicht nur die Fans waren geschockt von Presleys Schritt, sich derart "verschönern" zu lassen. Seine Mutter Cindy und sein Vater Rande Gerber seien komplett "außer sich", wie ein Insider Us Weekly verriet. Seine Eltern wollten wohl auch einen Psychologen nach dieser Aktion zurate ziehen.

Instagram / jonboytattoo Presley Gerber im Februar 2020

Getty Images Presley Gerber

Getty Images Kaia Gerber mit ihrem Bruder Presley und ihren Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber, Februar 2017



