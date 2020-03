Hat Selena Gomez (27) etwa die Hoffnung auf die große Liebe aufgegeben? Das musikalische Comeback der Sängerin ist immerhin gelungen: Seit Januar ist ihr brandneues Album "Rare" auf dem Markt. Schon im Vorfeld machte sie kein Geheimnis daraus, dass sie mit der Platte auch ihr Liebesleben samt Trennung von Justin Bieber (26) verarbeitet. Nun wurde der gleichnamige Titelsong des Albums released – und während Selena diesen Hit in einem Interview vorstellte, machte sie ein bedrückendes Geständnis!

In einem Clip der Webseite Genius öffnete sich die Musikerin in Hinblick auf ihr Gefühlsleben – und verriet, dass sie manchmal befürchtet, für immer als Single durchs Leben gehen zu müssen: "Ich muss noch viel herausfinden... An manchen Tagen wache ich auf und ärgere mich und sage: 'Ich werde für immer alleine sein'", gestand die Brünette ehrlich. Den Kopf komplett in den Sand stecken, wolle sie aber nicht: "Nach diesen 15 Minuten geht das wieder weg und ich sage mir selbst: 'Ich weiß, dass es einen Deckel für jeden Topf gibt'", erklärte sie weiter.

Die Verarbeitung ihrer gescheiterten langjährigen On-Off-Beziehung zu Justin Bieber in Form eines Albums war für Selena alles andere als leicht. Einst verriet sie in einem Video, das sie für Spotify gedreht hat: "Ehrlich gesagt, war die Arbeit an diesem Album eher eine Art Albtraum, mit dem ich mich auseinandersetzen musste... auf die bestmögliche Art und Weise." Das hat die 27-Jährige wohl ziemlich gut gemeistert: Ihr Werk kletterte kurz nach der Veröffentlichung direkt auf Platz eins der Billboard Charts.

Getty Images Selena Gomez im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Basketballspiel im April 2012 in Los Angeles

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011



