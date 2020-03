Sido (39) teilte in der neuen Show "United Voices" mächtig aus! Am vergangenen Freitagabend flimmerte das große Fan-Duell zum ersten Mal über die Fernsehschirme. Zwei Musiker stellen sich dabei einander mit einem Block aus ihren größten Anhängern. Gemeinsam mit ihrem Idol performen sie dann seine größten Songs. In der ersten Ausgabe trafen Sido und Schmusesänger Sasha (48) aufeinander – und der Rapper ließ es sich dabei nicht nehmen, den einen oder anderen fiesen Diss rauszuhauen!

Dem "Schlechtes Vorbild"-Interpreten waren Sashas Anhänger wohl ein wenig zu alt. "Passt auf, eure Prothesen fliegen raus", pöbelte er drauf los. Sein Kontrahent und dessen Follower ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. In jeweils drei Songs konnten die Fans ihr Talent unter Beweis stellen – und dachten sich dabei auch aufregende Choreos aus. Während Sashas Block für einen Song in scharlachrote Gospelroben schlüpfte, trugen die Sido-Liebhaber für eine Performance echte Astronautenhelme.

Am Ende konnte der Rapper trotz Pöbelei überzeugen – er und sein Fanblock gewannen die Show. "Ich liebe euch, ihr seid die besten Menschen", freute er sich im Anschluss. Was sagt ihr zu Sidos Diss? Stimmt ab.

