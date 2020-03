Die erste The Masked Singer-Maske ist gefallen! In der Auftaktshow am vergangenen Dienstag war die Dalmatiner-Diva nach zu wenigen Zuschauerstimmen gezwungen, ihre Identität preiszugeben: Unter dem aufwendigen Kostüm steckte keine Geringere als Musikerin Stefanie Heinzmann (31)! Darauf war das Rateteam zuvor nicht gekommen – Carolin Kebekus (39) und Ruth Moschner (43) hatten Judith Williams (47) oder Veronica Ferres (54) unter dem spektakulären Outfit vermutet. Dabei schmückt sich Ruth seit der ersten Staffel gerne mit dem Titel "Rate-Queen"! Hat sie sich geärgert, dass sie die Echo-Preisträgerin nicht an deren Stimme erkannte?

Nein – nicht im Geringsten, wie sie im Anschluss an die Show im Beisein von Promiflash betonte. "Sie hat das einfach so perfekt gespielt und uns so an der Nase herumgeführt. [...] Für mich hat sie so gewonnen, weil wir so weit weg waren davon und auch das ist einfach super", stellte Ruth klar und fügte hinzu: "Ich finde das sensationell, weil sie hat uns so geil den Spiegel vorgehalten, dass wir doch viel zu sehr in diesem Image-Ding sind und natürlich denkt man bei 'Diva' überhaupt nicht an dich, Stefanie!" Genau dieses Denken außerhalb der üblichen Schubladen liebe die Moderatorin bei "The Masked Singer".

Kein Wunder, dass Ruth Steffi nicht am Gesang erkannte – diese hatte zuvor nämlich fleißig geübt, ihre Stimme zu verstellen! "Das ist mir auch, ehrlich gesagt, nicht leicht gefallen, denn als Sängerin hat man natürlich auch einen Anspruch, dass das gut klingt und ich bin das nicht gewohnt, so zu singen! Das war abgefahren", berichtete die 31-Jährige.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Ruth Moschner, "The Masked Singer"-Rateteammitglied

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer" 2020



