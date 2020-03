Frischer Wind bei Köln 50667! Nachdem die Fans der Vorabend-Soap sich in den vergangenen Monaten von fünf geliebten Darstellern verabschieden mussten, gab es als Trostpflaster immerhin einige Neuzugänge in der Kölner Clique: Darunter auch Love Island-Hottie Danilo Cristilli (23) sowie die TV-Neulinge Alischa Klippel (21), Marcel Thorwesten (21), Paulina Ljubas (23) und Jiena Viduka (21). Seit Kurzem mischt auch er bei Köln 50667 mit: Pascal Zadow ist der Neue!

Das hat Promiflash vom Sender RTL2 erfahren und stellt euch den Hottie nun ausführlich vor: Pascal verkörpert seit wenigen Tagen die Rolle des Luca Schmitz – der Bad-Boy mit sensiblem Kern. Der gelernte Zerspanungsmechaniker ist 22 Jahre alt, stammt aus Oberhausen und arbeitet wie viele seine neuen "Köln 50667"-Kollegen nebenbei auch als Model und Influencer. Sein Motto: "Das Leben ist zu kurz für irgendwann."

Doch wie tickt Pascals neue Rolle so? "Auf den ersten Blick ist Luca ein selbstsicherer, cooler Typ mit einer lässigen Arroganz, der sich seiner Wirkung auf Mädels sehr bewusst ist und damit spielt", heißt es in der Rollenbeschreibung des Senders. Doch das Muskelpaket ist offenbar nicht gerade der beste Umgang: "Luca ist sich immer selbst der Nächste, sucht permanent nach neuen Kicks und Ablenkungen und nimmt es deshalb mit der Treue und Ehrlichkeit nicht immer so ernst." Durch seine Abneigung gegenüber Autoritäten und Konventionen würde er immer wieder in brenzlige Situationen oder Konflikte mit dem Gesetz geraten. Klingt ganz so, also können sich die Zuschauer schon auf spannende Storylines mit ihm freuen...

Köln 50667, montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Instagram / pascal_zadow Pascal Zadow, "Köln 50667"-Darsteller



