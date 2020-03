Bei Promis unter Palmen erwartet Tobias Wegener (26) eine heikle Begegnung: Er wird in dem TV-Format auf seine Ex Janine Pink (32) treffen. Die beiden Reality-Sternchen lernten sich bei Promi Big Brother kennen und verließen die Show als Liebespaar. Nur wenige Wochen später ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Es folgten ein Rosenkrieg und viele Vorwürfe. Umso schwieriger dürfte nun das Wiedersehen der beiden werden. Gegenüber Promiflash verriet Tobi, dass er im Vorfeld nichts von Janines Teilnahme gewusst habe.

Die Dreharbeiten für die Fernsehsendung sind inzwischen abgeschlossen. Im Promiflash-Interview erklärte Tobi rückblickend: "Bis zu dem Zeitpunkt des Einzugs wusste ich nicht, dass sie dabei ist. Keiner wusste von irgendwem, dass er dabei ist." Alle Kandidaten seien nach und nach eingezogen und hätten sich dann erst kennengelernt. "Als ich dann in die Villa eingezogen bin und ich sie dann gesehen hab, war das erstmal für mich so ein Schockmoment. Also ich habe wirklich Schweißausbrüche gehabt. Mir ging es total schlecht", schilderte der 26-Jährige. Er habe überhaupt nicht gewusst, wie er mit der Situation umgehen sollte.

Janines Anwesenheit sei für ihn sogar eine größere Herausforderung als die Sendung selbst gewesen: "Man muss sich ja vorstellen, was vor dem Format alles passiert ist, mit mir selber auch. Dann stehst du dieser Person gegenüber und musst auch mit ihr zusammen dann teilweise agieren." Durch Janines Anwesenheit, die anderen Kandidaten und die Challenges sei die ganze Show für ihn eine psychische Belastung gewesen und habe zu einem Gefühlschaos geführt, so der einstige Love Island-Hottie.

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Juni 2019

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de