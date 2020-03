Der Coronavirus wütet durch die ganze Welt. Auch in Deutschland wird ein Promi nach dem anderen Positiv auf die Immunkrankheit getestet. So auch Johannes B. Kerner (55) und der ehemalige Die Bachelorette-Flirter Rafi Rachek (30). Der gebürtige Kurde befindet sich aktuell in Quarantäne. Wie Promiflash erfuhr, hat er seine gute Freundin Jade Übach nicht angesteckt, er könnte es aber von einer anderen Promi-Freundin bekommen haben. Seine Bachelor in Paradise-Kollegin Meike Emonts gab nun bekannt, dass bei ihr auch Corona festgestellt wurde.

Die hübsche Brünette war bis zum 8. März in Ischgl, einige Begleiter von ihr wurden zurück in Deutschland positiv auf Corona getestet, weswegen sie sich selbst auch durchchecken ließ. "Der Abstrich wurde am Freitag gemacht, nachdem meine Freunde, die ebenfalls in Ischgl waren, positiv getestet worden. Das Ergebnis bekam ich dann gestern (Sonntag). Seit Freitag bin ich schon in Quarantäne", berichtete Meike gegenüber Promiflash. Seitdem lebt sie vom Lieferservice. Sie habe bis auf leichte Grippe-Erscheinungen keine Symptome.

Da Rafi sie kurz nach dem Ischgl-Urlaub besucht hat, könnte sie es auf ihn übertragen haben. "Sehr wahrscheinlich habe ich Rafi an diesem Tag angesteckt, so das Gesundheitsamt", erklärte sie weiter.

Promiflash Meike Emonts, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / meike_emonts Ex-Bachelor-Teilnehmerin Meike Emonts

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin



