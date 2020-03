Der Sohn des Models Gisele Bündchen (39) will keine Geschenke zum Geburtstag: Er sammelt lieber Spenden. Benjamin Brady (10) wolle Organisationen unterstützen, die sich für den Schutz von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten starkmachen. Was ihren Sohn zu seinem Engagement für die Umwelt motivierte, verriet die Laufstegschönheit und Ehefrau von Tom Brady (42) jetzt. Ein gemeinsames Erlebnis ist dem ehemaligen "Victoria's Secret"- Engel besonders im Kopf geblieben.

"Wir waren am Strand, und mein Sohn Benny hat Plastik im Meer gefunden. Er war so sauer darüber", erzählte Gisele gegenüber der Zeitschrift Marie Claire. Der Zehnjährige habe zuerst gar nicht verstanden, wie der Müll im Meer gelandet sei. "Ich erklärte ihm, dass so etwas passiert, wenn man Dinge wegwirft. Sie kommen auf eine Mülldeponie und landen manchmal leider aber auch im Meer", sagte die Brasilianerin. Das sei nicht das erste Mal gewesen, dass Benjamin sich mit dem Thema Umweltverschmutzung auseinandersetze. Gisele lebt ihren Kindern Nachhaltigkeit im Alltag vor. Diese Lektionen hat Benjamin scheinbar komplett verinnerlicht: Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Müllflut keine kompletten Tier- und Pflanzengattungen ausrotte. Aus diesem Grund widme er seinen Geburtstag dem Artenschutz.

Benjamin ist nicht der Einzige in seiner Familie, der sich aktiv für die Umwelt einsetzt. "Wir haben auch alle unsere wiederverwendbaren Wasserflaschen und die Kinder verstehen, dass Einwegplastik unserem Planeten wirklich schadet", erklärt Gisele. Auf ihre Kids und deren ökologisches Bewusstsein, ist das Supermodel mächtig stolz.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady im Feburar 2020 (Valentinstag)

John Lamparski / Freier Fotograf Gisele Bündchen und Tom Brady

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady im August 2019



