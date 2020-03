Kim Kardashian (39) denkt an ihren Bruder Robert (33)! Während seine Schwestern mit ihrem TV-Format Keeping up with the Kardashians zahlreiche Zuschauer begeistern, zog sich der Geschäftsmann in den vergangenen Jahren immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Er hatte mit einer Gewichtszunahme und Depressionen zu kämpfen. Im Oktober 2019 tauchte Kims Bruder nach 17 Monaten erstmals wieder im Rampenlicht auf. Heute feierte er seinen 33. Geburtstag – und Schwester Kim gratulierte mit rührenden Worten!

"Alles Gute zum Geburtstag, ich liebe dich so sehr Robert", schrieb Kim via Instagram. Dazu teilte die TV-Bekanntheit mehrere Throwback-Bilder mit ihrem jüngeren Bruder. "Ich erinnere mich an diese Reise nach Vegas, als wäre es gestern gewesen", verriet die Beauty. Damals feierte das Duo den 24. Geburtstag des Kaliforniers mit einigen seiner Freunde und einer großen Torte. Das neue Lebensjahr soll ebenso gebührend gefeiert werden: "Ich hoffe, wir können bald alle feiern!", teilte Kim unter ihrem Beitrag mit.

Auch seine Mutter Kris Jenner (64) ließ es sich nicht nehmen und gratulierte ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn via Instagram: "Du bist wirklich der wunderbarste Vater, Sohn, Bruder und Freund und ich bin so stolz auf dich", schwärmte die 64-Jährige und teilte einige ältere Schnappschüsse des Geburtstagskindes.

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian mit seiner Schwester Kim

Getty Images Robert Kardashian im Dezember 2011

Instagram / krisjenner Robert Kardashian und seine Mutter Kris Jenner



