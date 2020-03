David (44) und Victoria Beckham (45) zählen bereits seit vielen Jahren zu den Traumpaaren der internationalen Promi-Welt. Mittlerweile haben aber auch ihre erwachsenen Sprösslinge jeweils Traumpartner gefunden – allen voran Brooklyn (21), der seit Längerem mit Nicola Peltz (25) liiert ist und auch Romeo (17), der in Mia eine Partnerin gefunden hat. Kürzlich kam die ganze Familie inklusive Anhang zusammen und verbrachte einen entspannten gemeinsamen Tag: David, Brooklyn und Co. ließen ihren Gefühlen bei dem Familienausflug freien Lauf!

Wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, ließen sich alle Mann am Samstag im Stadion des Fußballclubs Inter Miami blicken, um den 44-Jährigen und seine Fußballmannschaft zu unterstützen. Aufgrund der Corona-Krise wird die US-amerikanische Fußballliga vorerst aussetzen – doch das hinderte Victoria und ihre Kids nicht daran, David zu besuchen. Auffällig verschmust zeigte sich vor allem die 45-Jährige Designerin mit ihrem Gatten, ist sie doch sonst für ihre zurückhaltende, unterkühlte Art bekannt.

Doch Ehepaar Beckham war an diesem Tag nicht allein auf Kuschelkurs. Auch ihre Jungs Brooklyn und Romeo konnten die Finger kaum von ihren Freundinnen lassen. So knutschte der 21-Jährige seine Nicola regelrecht ab, während es sein jüngerer Bruder etwas gesitteter anging. Das könnte aber auch daran liegen, dass Romeo noch nicht so lange mit seiner Mia zusammen ist.

Splash News/MEGA Nicola Peltz und Brooklyn Beckham in Florida, März 2020

Splash News/MEGA Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan und Brooklyn Beckham mit Nicola Peltz

Splash News/MEGA Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020

Wie findet ihr die Bilder? Echt niedlich! Etwas too much... Abstimmen Ergebnis anzeigen



