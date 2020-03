Dieser Meilenstein ist also schon einmal geschafft! Carmen Kroll – im Netz besser unter dem Namen Carmushka bekannt – ist schwanger. Diese süße Nachricht teilte sie ihren Fans Anfang März via Social Media mit. Während sich die Influencerin zunächst nur schwer vorstellen konnte, schon so früh Mutter zu werden, ist sie jetzt umso glücklicher. Carmen ist mittlerweile in der 14. Woche und erste Vorbereitungen für die Ankunft des Babys laufen bereits – sogar der Name steht schon fest!

Klar, um sich auf einen Namen festzulegen, muss das Geschlecht bekannt sein. Und das wissen die gebürtige Düsseldorferin und ihr Mann Niclas offenbar seit ein paar Tagen. Kurz darauf stünde dann die obligatorische Suche nach einem schönen Namen an – normalerweise. "Den hatten wir schon, bevor wir wussten, dass wir schwanger sind. Man hat immer mal so mit Namen gespielt und es gab einen Namen, den wir auf jeden Fall fix hatten, sowohl für das eine als auch für das andere Geschlecht", gibt der Netz-Star im Interview mit Express preis.

Doch während Carmen fast alles mit ihrer Community teilt, bleiben das Geschlecht und der Name vorerst topsecret. Wie der Kroll-Spross heißen wird, wollen die werdenden Eltern tatsächlich sogar erst nach der Geburt öffentlich machen. "Wenn ich sehe, wie oft Leute ihre Katzen nach Jola und Balu benennen, würde ich es schade finden, den Namen so früh zu verraten und dann heißen alle Kinder gleich", erklärt die Katzen-Mama abschließend.

Instagram / carmushka Carmen Kroll und ihr Mann Niclas

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll in Dubai

Instagram / carmushka Bloggerin Carmushka mit ihrem Kater Balu



