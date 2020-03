Patrick Fabian (32) will eine möglichst positive Bilanz aus der Corona-Krise ziehen! Seit Wochen versetzt die Gefahr vor einer Infektion mit der Atemwegserkrankung Deutschland und die Welt in einen Ausnahmezustand. Auch die Promis leiden unter dem Virus. Moderator Johannes B. Kerner (55), die Reality-Darsteller Rafi Rachek (30) und Meike Emonts sowie Hollywood-Star Tom Hanks (63) gaben bereits bekannt, sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne zu befinden. Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Patrick versucht derweil, das Beste aus der Situation zu machen und findet: Die Virus-Pandemie könnte möglicherweise sogar positive Folgen haben.

"Sehen wir es positiv. Für die Umwelt beziehungsweise das Klima ist so eine allgemeine Entschleunigung sicherlich ganz gut, so leer sieht man die Straßen Berlins selten", erklärt der TV-Darsteller seine Gedanken in einem Instagram-Post. Als Vollblut-Papa freue er sich jetzt vor allem darüber, die Zeit mit seinen Liebsten verbringen zu können. Zusammen mit seiner Freundin Lea und dem gemeinsamen Nachwuchs genieße er das schöne Wetter. "Persönlich finde ich so starke Einschränkungen für unser Leben und die Wirtschaft ziemlich übertrieben", meint Patrick.

Doch nicht nur der Fitness-Fan geht mit der Ausbreitung des Virus vergleichsweise locker um. Auch andere VIPs zeigten sich in den vergangenen Tagen unbesorgt. Während Ex-Bachelorette Gerda Lewis (27) entspannt in Dubai urlaubt, wandte sich TV-Star Sophia Thomalla (30) mit einem Ferien-Schnappschuss an ihre Fans. "Das einzig Gute in dieser Zeit: Keine Termine und leicht einen sitzen", witzelte sie dazu.

