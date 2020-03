Trauriges Liebes-Update von Sarah Kern (51)! Erst vor wenigen Wochen hatte die Designerin bekannt gegeben, dass sie ihr Herz nach der Trennung von ihrem Ex Nick Heil wieder verschenkt hat – und zwar an Unternehmer Tobias Pankow. Damals waren die beiden rund sechs Monate ein Paar und Sarah schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem 17 Jahre jüngeren Freund. Jetzt gab sie überraschend die Trennung bekannt.

Offenbar scheiterte das junge Glück an der Entfernung. Die 51-Jährige lebt mit ihren beiden Söhnen auf Malta, während der Landgutbesitzer in Berlin zu Hause ist. "Durch die räumliche Distanz zwischen uns hat es nicht mehr für eine Beziehung gereicht. Wenn man sich immer nur schreibt, aber kaum sieht, macht das auf Dauer keinen Sinn", erklärte sie im Interview mit Gala. Liebeskummer scheint Sarah deshalb nicht zu haben. Sie betonte: "Ich bin lieber ein freier Mensch. Vieles im Leben ist nicht für die Ewigkeit."

Die beiden scheinen sich im Guten getrennt zu haben. Das gemeinsame Foto, das Sarah am diesjährigen Valentinstag gepostet hatte, ist noch immer auf ihrem Instagram-Profil zu sehen. Dafür strahlten Sarah und Tobias Arm in Arm in die Kamera.

Andreas Rentz/Getty Images Collage: Nick Heil und Sarah Kern

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und Tobias Pankow im Februar 2020



