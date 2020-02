Wo die Liebe eben hinfällt! Über zwei Jahre ging Designerin Sarah Kern (51) offiziell als Single durch Leben. Nach ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother trennte sie sich im September 2017 von ihrem Freund Nick Heil – über die Gründe für das Liebes-Aus schweigt die Homeshopping-Queen. Die alte Beziehung dürfte sie aber auch nicht mehr kümmern, denn: Sie ist wieder frisch verliebt – und über ihre neue Liebe ist sie selbst überrascht!

Der Grund: Ihr aktueller Freund, Unternehmer Tobias Pakow, passt eigentlich gar nicht in ihr Beuteschema! "Tobi hat grau melierte Haare, ist schon 34. Ich stehe eigentlich auf viel jüngere Kerle", erzählte sie gegenüber Gala. Warum hat sie sich aber trotzdem in ihn verliebt? Er sei kultiviert, bodenständig, weltgewandt – das habe ihr imponiert, erklärte sie. "Und ich merkte, ich muss mein Beuteschema überdenken, wenn ich mich nicht länger von Männern schlecht behandeln lassen will", fasste sie zusammen.

Welche schlimmen Erfahrungen sie bereits in Beziehungen gemacht hat, erzählte sie vergangenes Jahr in der Doku-Soap 6 Mütter: Sie wurde in ihrer zweiten Ehe Opfer von häuslicher Gewalt. Bereits einen Tag nach der Hochzeit hätte sie ein blaues Auge gehabt, offenbarte sie in der Sendung." Ich war blind vor Liebe. Er war mein perfekter Mann. Ich habe alles an ihm geliebt", erzählt Sarah weiter. Wegen ihren Kindern habe sie sich dann schließlich aber scheiden lassen.

Andreas Rentz/Getty Images Collage: Nick Heil und Sarah Kern

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Franco Gulotta/WENN.com Sarah Kern beim Mon Cheri Barbara Tag in München

