Cathy Hummels (32) wurde ungewollt zur Alltagsheldin. Eigentlich wollte sie nur mit ihrem Sohn Ludwig (2) in einem Park in München spazieren gehen. Dieser idyllische Mutter-Sohn-Ausflug wurde aber von einer verstörenden Begegnung unterbrochen. Eine aufgewühlte Frau floh vor einem maskierten Mann, der sie mit einem Messer attackiert hatte! Die Spielerfrau schockt ihre Fans nun mit diesem schrecklichen Erlebnis. In einem Clip offenbart sie, was genau bei dem Angriff passiert ist.

In einer Videobotschaft auf Instagram erzählt die "Stark mit Yoga"-Autorin ihren Followern, was ihr genau widerfahren ist. "Gegen 19:30 Uhr ist mir eine Frau entgegengekommen. Die war komplett außer sich, weil sie von einem Mann mit einem Messer angefallen worden ist", erklärt die Frau von Fußballstar Mats Hummels (31). Daraufhin habe sie sich der unbekannten Frau angenommen und umgehend die Polizei verständigt.

Die gebürtige Dachauerin berichtet weiter, dass der Täter noch nicht gefasst wurde und eine weitere Frau mit einem Messer attackiert worden sei. Vor allem an ihre weiblichen Fans appelliert Cathy nun und ruft sie zur Vorsicht auf: "Bitte geht nicht mehr abends alleine raus."

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels besucht eine Ausstellung in Ingolstadt im März 2017

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei einem Hugo Boss Event in Düsseldorf im April 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de