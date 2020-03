Steht das erste Temptation Island-Paar schon vor dem Aus? Am Dienstag flimmerte die dritte Folge des Fremdflirt-Formats über die Bildschirme: Am Lagerfeuer bekamen die Vergebenen erste Bilder aus der Villa ihrer Partner zu sehen und die waren ziemlich schockierend – vor allem für Siria Campanozzi. Ihr Freund Davide Tolone hatte einer Verführerin im Pool die Hand auf den Hintern gelegt. Für die angehende Frisörin war das zu viel des Guten! Sie weiß nicht, ob sie das weiterhin ertragen kann...

Während sich der 20-Jährige keiner Schuld bewusst war, vertraute sich seine Liebste unter Tränen Single-Mann Filippo Aranzulla an: "Ich will hier raus. Er blamiert sich von vorne bis hinten. Mir geht es nicht gut. Das bringt noch nichts." Nach dem Gespräch schien es der Beauty deutlich besser zu gehen. Doch als sie eine Nacht darüber geschlafen hatte, wurde sie erneut von ihren Gefühlen übermannt. "Ich würde am liebsten wirklich alles hinschmeißen", schluchzte sie. Für die Promiflash-Leser ist diese Reaktion vollkommen verständlich. In einer Umfrage gaben 78,1 Prozent der 581 Teilnehmer (Stand: 18. März, 10.25 Uhr) an, dass es ihnen ähnlich gehen würde.

Ob Siria die Show wirklich verlässt, blieb offen. Allerdings erwartet sie beim nächsten Lagerfeuer vermutlich eine neue Hiobsbotschaft, denn Verführerin Coco verriet, dass Davide sie unter der Bettdecke heimlich befummeln wollte: "Ich habe seine Hand dann weggestoßen und mir nur gedacht: 'Seine arme Freundin.'" Was meint ihr: Wird Siria aufgeben? Stimmt ab!

Siria und Davide

Michelle, Pia, Siria und Hanna bei "Temptation Island" 2020

Davide, Coco, Dahnya und Natascha bei "Temptation Island" 2020



