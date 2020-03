Das hat sie sich wohl etwas anders vorgestellt! Im März 2018 trennte sich Alessandra Ambrosio (38) von ihrem damaligen Partner Jamie Mazur (50). Ganze zehn Jahre lang waren das brasilianische Model und der Unternehmer miteinander verlobt, zusammen haben sie zwei Kinder. Mittlerweile ist der ehemalige Victoria's Secret-Engel wieder in festen Händen – doch nun musste sich die Schönheit einer unangenehmen Situation mit ihrem Ex stellen: Alessandra und Jamie trafen zufällig in einem Park aufeinander!

Wie TMZ berichtet, spazierte die 38-Jährige am Dienstag entspannt mit ihrer neuen Liebe Nicolo Oddi und ihren Hunden durch das kalifornische Santa Monica. Womit die Laufstegschönheit dabei sicher nicht gerechnet haben dürfte: Ihren Ex-Verlobten zu treffen. Paparazzi-Aufnahmen zeigen eine ziemlich unterkühlte Situation. Alessandra und Jamie unterhielten sich offenbar kurz, gingen dann aber schnell wieder ihrer Wege.

Hängt den beiden ihre Trennung etwa immer noch nach? Bei Alessandra scheint dies nicht der Fall zu sein: Seit Sommer 2018 ist das Model wieder in festen Händen. Mit ihrem Nicolo zeigte sie sich schon des Öfteren megaverliebt in der Öffentlichkeit.

