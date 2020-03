Die Vorbereitungen für die zweite DSDS-Liveshow laufen auch bei der Kandidatin Lydia Kelovitz bereits auf Hochtouren. Aus den vergangenen Sendungen dürfte die Österreicherin vielen Zuschauern wohl vor allem durch ihre ausgefallenen Kostüme in Erinnerung geblieben sein. Doch auch ihre Spiritualität hat sie bereits häufig zum Ausdruck gebracht: Im Recall versuchte sie, Pietro Lombardi (27) mit einem Luftballon zu verzaubern, und in der vergangenen Show betete sie das Feuer an. Bei der Vorbereitung auf ihren zweiten Live-Auftritt will sie erneut auf die Kraft der Natur setzen.

"Ich hole mir Kraft von den Elementen und der Natur. Ich bin ja sehr spirituell. Wir haben einen wunderschönen Garten zum Runterkommen und Entspannen. Ich werde ich mich dorthin platzieren und ein Ritual machen", erklärte die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Vor Kurzem habe sie Runen praktiziert und die Erde angefleht, ihr Unterstützung zu geben. Dabei handle es sich um verschiedene Kraftübungen, zu denen sie oftmals auch ein Räucherstäbchen anzündet: "Als Geschenk der Natur, dass sie mir Energie gibt, muss man auch etwas zurückgeben."

Darüber hinaus mache sie jetzt viel Konditionstraining, da sie sich am kommenden Samstag auf der Bühne viel bewegen müsse. "Beim Training geht es schon ziemlich ab, und ich merke dann schon, dass ich ein bisschen aus der Form bin", erzählte die leidenschaftliche Wrestlerin.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz in der ersten Liveshow von DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz bei DSDS



