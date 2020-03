Emotionen pur bei Temptation Island – oder kommen die womöglich gar nicht von Herzen? In der Folge, die am vergangenen Dienstag im TV ausgestrahlt wurde, musste vor allem die vergebene Siria Campanozzi viel verkraften. Zumindest hätte man das aufgrund ihrer Reaktion so deuten können. Dass ihr Freund Davide Tolone einer der Single-Ladys in der Männervilla an den Hintern grapschte, setzte der gebürtigen Sizilianerin offenbar sehr zu, auch wenn sich ihr Herzbube ansonsten eigentlich keine Fehltritte leistete. Siria brach vor laufender Kamera in bittere Tränen aus – eine Überreaktion?

Promiflash hakt bei Christina Dimitriou, die im vergangenen Jahr selbst die Erfahrung als vergebene Lady bei "Temptation Island" gemacht hat, nach. Was könnte hinter Sirias Reaktion stecken? "Bei ihr ist das einfach das Temperament. Sie ist dann auch noch etwas jünger und sie ist sehr stark verliebt", ordnet die Blondine die Situation ein. Sie kenne ein solches Verhalten auch von sich selbst.

Christinas Fazit: "Sie hat echt ein bisschen übertrieben, weil der Junge hat im Endeffekt nichts so Schlimmes gemacht." Da seien die anderen Männer viel schlimmer gewesen, betont die Influencerin. Tatsächlich traf es Hanna Annika mit ihrem Freund Till Adam deutlich härter. Er landete schon in der ersten Nacht mit einer Single-Verführerin im Bett – auch wenn das Vergnügen nur von kurzer Dauer war. Dass der Ex-Love Island-Beau sich übergeben musste, beendete die Situation schließlich.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

