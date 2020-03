Prinz Harry (35) hat es gerade noch zurück zu seiner Familie nach Kanada geschafft! In den vergangenen zwei Wochen hatten sich der 35-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (38) in Großbritannien aufgehalten, um die letzten Auftritte im Dienste der Krone zu absolvieren. Eigentlich wohnen die beiden schon seit einigen Wochen mit Söhnchen Archie Harrison in Kanada – und dorthin soll die einstige Schauspielerin bereits am 9. März geflogen sein. Harry sei wegen einiger Termine noch in London geblieben. Und beinahe hätten sich die drei für längere Zeit nicht in die Arme schließen können: Kurz bevor ein Einreisestopp in Übersee verhängt wurde, erreichte der Prinz die neue Heimat!

Wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus beschloss Kanadas Premierminister Justin Trudeau (48) am vergangenen Montag vorerst nur noch Staatsbürger ins Land zu lassen, um die Anzahl der Infektionen etwas zu verlangsamen. Am selben Tag sei Harry schließlich in Vancouver angekommen, wie Daily Mail jetzt berichtet. Nur einen Tag später wäre es ganz sicher komplizierter für den Adligen gewesen, zu seinem neuen Zuhause und seinen Liebsten zu kommen.

Dass die Eltern des zehn Monate alten Knirpses wirklich ausschließlich in Kanada sesshaft werden, ist offenbar nicht in Stein gemeißelt. Zumindest waren die Pläne der beiden vor der Epidemie noch andere. So plauderte kürzlich eine Quelle gegenüber People aus, dass das Paar sich angeblich nach Häusern an der Westküste der USA umschauen soll: "Sie leben total gerne in Kanada, aber sie schauen sich auch Häuser in Los Angeles an. Sie werden wahrscheinlich an beiden Orten Häuser haben."

Getty Images Prinz Harry am Commonwealth Day in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020



