Jessica Alba (38) engagiert sich für die Opfer von Hamsterkäufen. Die US-amerikanische Schauspielerin verschenkt jetzt Windeln und Babypflegeprodukte. Die aktuelle Coronavirus-Krise sorgt dafür, dass viele Regale in den Supermärkten leer bleiben. Der Grund dafür ist das hemmungslose Hamstern vieler Menschen. Dieses Problem hat auch die "Fantastic Four"-Darstellerin erkannt, deshalb möchte sie die Leute unterstützen, denen es jetzt an Windeln und anderen Babyprodukten mangelt.

Die Nachricht von ihrer Unterstützung verkündete die 38-Jährige mit einem süßen Insta-Post am Donnerstag. Auf dem Foto hatte der "Sin-City"-Star seinen kleinen Sohn Hayes (2) auf dem Schoß, der an einer Flasche saugte. Zu dem niedlichen Schnappschuss schrieb Jessica: "Meine Firma Honest hat heute zugesagt drei Millionen Windeln, 20.000 Körperpflegeprodukte und 30.000 Pflegetücher an baby2baby zu spenden. " Baby2baby ist eine Organisation, die Kinder in Armut mit Windeln, Kleidung und allen anderen grundlegenden Sachen versorgt. Jessica hat der Stiftung schon öfters mit Spenden unter die Arme gegriffen.



Ihren Wunsch andere Menschen zu unterstützen begründete die Beauty ebenfalls: "Ich kann nicht anders, als an all die Familien mit Babys und kleinen Kindern zu denken, die nicht das bekommen, was sie brauchen, um diese Krise durchzustehen. " Jessica selbst sei einfach, nur glücklich darüber mit ihrem Sohn zu kuscheln. Und langsam sei auch bei ihr endlich wieder Normalität eingekehrt, dafür ist sie laut eigener Aussage sehr dankbar.

