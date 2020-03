Diesen tierischen Besucher kannte Kim Kardashian (39) bisher vermutlich nur aus dem Luxusrestaurant! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty lebt mit ihrem Mann Kanye West (42) und ihren vier gemeinsamen Kindern in einem schicken Anwesen in Kalifornien. Das Haus gefällt offenbar nicht nur der Rasselbande besonders gut – es scheint auch Tiere anzuziehen: Erst im vergangenen Jahr hatte Kim in ihrer Garage eine riesige Tarantel entdeckt. Jetzt machte sich tatsächlich ein Hummer auf den Weg zu ihr!

Der Reality-TV-Star meldete sich am Dienstag mit einem bizarren Instagram-Video bei seinen Fans: Darin ist ein Hummer mitten auf einer Straße zu sehen. Doch was wollte der Meeresbewohner bei der Brünetten? Das fragte sich auch Kim: "Ich bin etwas verwirrt, wieso ein Hummer über meine Straße in Calabasas läuft! Was geht hier vor sich?", kommentierte die 39-Jährige den Clip.

Zum neuen Haustier wurde der Zehnfußkrebs vermutlich nicht gekrönt. Kims jüngste Tochter Chicago West scheint eher auf Hunde als auf Meerestiere abzufahren: Anfang März hatte Kanyes Frau einige Fotos gepostet, auf denen die Zweijährige mit einem Golden Retriever kuschelt. Dazu hatte sie kommentiert: "Mein Mädchen Chi liebt Hunde!"

