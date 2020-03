Rita Wilson (63) überraschte ihre Fans erst kürzlich mit einer coolen Gesangseinlage. Wegen ihrer positiven Corona-Diagnose befindet sich die beliebte Schauspielerin aktuell gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Hanks (63) in mehrwöchiger Quarantäne. Rita bewies nun, wie kreativ sie mit ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden umgeht. Die Sängerin verblüffte zahlreiche Follower mit einer humorvollen Rap-Einlage auf dem eigenen Social-Media-Kanal.

In dem Instagram-Video vom vergangenen Sonntag sieht man Rita zu dem Song "Hip Hop Hooray" des US-amerikanischen Hip-Hop-Duos Naughty by Nature rappen. Am Anfang ihres Clips schaut die 63-Jährige noch etwas skeptisch, nach den ersten paar Takten des Titels ändert sich das aber schlagartig. Sie legt plötzlich ihr Buch aus der Hand und fängt an zu rappen. Den Post kommentierte Rita mit den Worten: "Quarantäne macht verrückt. Ihr müsst euch das anschauen, dann wisst ihr, was das heißt."

Unter ihrem Clip sammeln sich zahlreiche Kommentare ihrer Fans. Die User sind von so viel Textsicherheit und Raptalent begeistert und überschütten Rita mit lobenden Kommentaren. "Du bist die Beste", "Ich brauch noch mehr Raps von Rita" und "Sehr, sehr beeindruckend", lauten nur drei der bewundernden Reaktionen.

Anzeige

MEGA Rita Wilson und Tom Hanks 2016 in Los Angeles

Anzeige

MEGA Rita Wilson im März 2020 in Brisbane

Anzeige

Instagram / ritawilson Rita Wilson im März 2020 in Sydney



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de