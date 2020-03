Heute Abend kamen die The Masked Singer-Zuschauer auf ihre Kosten: Gleich zwei Promis gaben sich heute in der Gesangsshow zu erkennen! Nachdem die Kakerlake sich freiwillig als Angelo Kelly (38) outete, hieß es für die Göttin Abschied nehmen – die Zuschauer entschieden, dass sich der prunkvolle Charakter demaskieren muss. Jetzt ist es also amtlich: Rebecca Immanuel steckte im schwersten Kostüm der zweiten Staffel!

Das Publikum vermutete Judith Williams (47) und Barbara Schöneberger (46) hinter der göttlichen Gestalt – so gut wie niemand hatte wohl damit gerechnet, dass in Wirklichkeit die Schauspielerin seit drei Wochen auf der Bühne stand! "Danke, dass ihr alle so wild herumgeraten habt!", freute sich die "Ein starkes Team"-Darstellerin, dass niemand sie erkannt hatte. Schließlich gab sie noch einmal ihren heutigen Song "Juice" von Lizzo (31) zum Besten.

Auch das Rateteam tappte nach Folge drei der Sendung noch ziemlich im Dunkeln. "Die Göttin hat so megamäßig performt, das ist einer der Charakter, bei dem man keine Ahnung hatte", zeigte sich die Tipp-Queen Ruth kurz vor der Enthüllung noch völlig ahnungslos. Im Verdacht hatte sie Paula Lambert (45) – und lag damit komplett daneben.

