Ein runder Geburtstag im britischen Königshaus: Prinzessin Eugenie (30) wurde gestern 30 Jahre alt! Während die Ehefrau von Jack Brooksbank (34) momentan viel Zeit zu Hause verbringt und ihren Ehrentag nicht in großer Runde feiern konnte, dachte Mama Sarah Ferguson (60) an ihre Tochter – und gratulierte ihr im Netz rührend mit einem süßen und noch nie zuvor veröffentlichten Hochzeitsschnappschüssen.

"Mein Lieblingsbild, nur für ihre Mutter, an ihrem Hochzeitstag... und mein kleines Mädchen wird heute schon 30 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch, meine kleine Zauberfee", schrieb die 60-Jährige unter ein Foto von ihrer Tochter auf Instagram. Darauf lächelt die glückliche Braut mit strahlenden Augen in die Kamera und trägt eine silberne Krone mit grünen Diamanten sowie ihr weißes Hochzeitskleid. Damit antwortet Sarah auf einen Post ihres Nachwuchses: So hatte Prinzessin Eugenie einen Tag zuvor ihrer Mama zum britischen Muttertag gratuliert und dazu auf ihrem Instagram-Account ähnlich bewegende Worte geteilt: "Heute und jeden Tag sollten wir unseren Liebsten sagen, was wir für sie empfinden und wie sehr wir sie schätzen".

Noch mehr Glückwünsche gab es von der Queen. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Royal Family heißt es in einem Post: "Ich wünsche Prinzessin Eugenie alles Gute zum Geburtstag! Ihre Königliche Hoheit ist das sechste Enkelkind der Königin. Heute wird sie 30."

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im März 2020

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Die Queen und Prinzessin Eugenie an der St George's Kapelle in Windsor im Jahr 2019

Habt ihr die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und ihrem Jack verfolgt? Ja, die Hochzeit war bezaubernd! Nein, eher weniger! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de