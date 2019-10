Prinzessin Eugenie (29) ist seit einem Jahr unter der Haube! Am 12. Oktober 2018 hatte die schöne Tochter von Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59) ihrem Partner Jack Brooksbank (33) das Jawort gegeben. Seitdem sind die beiden überglücklich und genießen ihr Leben als Eheleute. Entsprechend liebevoll ist ein neuer Social-Media-Beitrag der Prinzessin ausgefallen: Mit bewegenden Worten gratuliert Eugenie Jack zum ersten Hochzeitstag!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 29-Jährige am Samstagmorgen ein Video ihrer Trauung. Während man im Hintergrund den Pfarrer bei seiner Ansprache hört, sind emotionale, teils noch unbekannte Ausschnitte der Heiratsvorbereitungen und der kirchlichen Zeremonie zu sehen. Zu dem Clip schrieb Eugenie: "Das war der beste Tag meines Lebens... Für immer und ewig! Alles Gute zum ersten Hochzeitstag, mein Jack!"

Nicht nur Eugenie postete zu ihrem ersten Ehe-Jubiläum einen glücklichen Beitrag auf der Foto- und Videoplattform. Auf dem Instagram-Account der Royal Family erschien am Vormittag ebenfalls ein kurzer Text. "Glückwünsche an Ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank zu ihrem ersten Hochzeitstag. Heute ist es ein Jahr her, dass Ihre königliche Hoheit und Mr. Brooksbank in der St. George's Chapel ihre Eheversprechen gesprochen haben", heißt es auf dem Kanal von Queen Elizabeth II. (93).

Tristan Fewings/Getty Images for Qatar Goodwood Festival Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei einem Pferderennen in Chichester

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palace

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Eugenie in der St George's Chapel

