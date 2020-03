Geben sich Yvonne Pferrer (25) und Jeremy Grube (25) bald das Jawort? Die beiden lernten sich am Set von Köln 50667 kennen. Schon in der Serie spielten die Darsteller ein Liebespaar und dann knisterte es auch abseits der Kamera. Seit knapp fünf Jahren sind Yvonne und Jeremy in einer Beziehung und unzertrennlich. Promiflash hat bei den Turteltauben im Rahmen ihres Einsatzes für das Klimaschutzprojekt "Plant my Tree" nachgehakt, wie ihre Zukunftspläne aussehen.

Schon 2018 hatten die beiden vom Heiraten gesprochen und dieser Plan scheint sich nicht geändert zu haben. "Wir möchten gerne irgendwann heiraten, aber dafür warten wir auf den richtigen Moment", verrieten sie gegenüber Promiflash. Dieser könne morgen oder erst in zwei Jahren sein. Genaue Vorstellungen, wie die Trauung ablaufen soll, haben die beiden dennoch: "Wir möchten keine Standardhochzeit. Wir stellen uns unsere Hochzeit hippie-mäßig vor." Sie soll am Strand, im engsten Kreis ihrer Liebsten stattfinden.

Ein besonderes Rezept für ihre Liebe, die seit mehreren Jahren hält, haben die beiden alle mal. "Wir lassen uns gegenseitig unsere Freiheiten", erklären sie im Interview. Der jeweilige Partner soll sich so selbst verwirklichen können. Beide gemeinsam verwirklichen sich im Moment für das Klimaschutzunternehmen "Plant My Tree", das es sich zum Ziel gesetzt hat, in diesem Jahr bundesweit insgesamt eine Million Bäume zu pflanzen. Yvonne und Jeremy pflanzten ihre Bäume in Utscheid in der Eifel.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer 2020

Instagram / yvonnepferrer Die Schauspieler Jeremy Grube und Yvonne Pferrer



