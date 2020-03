Na, haben diese Verflossenen etwa doch noch Gefühle füreinander? Als bekannt wurde, dass im brandneuen Sat.1-Format Promis unter Palmen sowohl Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32), als auch ihr Container-Ex Tobias Wegener (26) teilnehmen, waren Fernsehfans auf einen regelrechten Rosenkrieg auf der tropischen Insel Thailands eingestellt. Désirée Nick (63), die ebenfalls Teil des TV-Casts war, plaudert im Promiflash-Interview über das Verhältnis der beiden!

Nach der intensiven Zeit in der Fernsehvilla ist sich die "Der Lack bleibt dran!"-Autorin sicher: "Ich denke, sie ist sehr in ihn verliebt. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil er ist niedlich, aber nur niedlich zu sein oder nur hübsch zu sein – das ist viel zu wenig, um eine Beziehung anzufangen." Obwohl die beiden optisch zueinander passen würden, sei der Charakter das Wichtigste – und genau in diesem Punkt würden die beiden einfach nicht harmonieren. "Das ist ein äußerer Anstrich und im Nu ist der Lack ab, wenn man sich auf einer anderen – nämlich realen – Ebene begegnet. Das Wesen ist doch das Entscheidende."

Die Schauspielerin konnte vor allem auf Tobis Seite nur wenig Begeisterung für die Art der Daily-Bekanntheit beobachten: "Sie ist keine Temperamentsbombe und ich denke, dass er das gerne hätte, dass er gerne so eine Braut voller Witz und Esprit hätte, die ihm so ein bisschen auf die Sprünge hilft, denn er ist eigentlich introvertiert", meint Désirée. Aus dem Grund sieht die 63-Jährige auch keine Zukunft für die beiden: "Ob die beiden je zusammenkommen können, das bezweifle ich."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Januar 2020 auf den Kanaren

Getty Images Désirée Nick, TV-Star

SAT.1 / Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



