Obwohl es bei Love Island noch vor einigen Monaten zwischen Danilo Cristilli (23) und Kandidatin Dijana Cvijetic gewaltig geknistert hatte, war kurz nach der Kuppelshow schon wieder alles aus. Seitdem ist der italienische Charmebolzen offiziell Single. Doch offenbar hat sich bei seinem Beziehungsstatus in den vergangenen Wochen so einiges getan. Schon vor wenigen Tagen gab es Anzeichen dafür, dass der Köln 50667-Darsteller wieder vergeben sein könnte – und hier folgt tatsächlich der nächste Hinweis!

Alexandra Nicole heißt die Frau, die es Danilo offenbar angetan hat. Schon am Wochenende haben aufmerksame Follower Parallelen zwischen den Netzbeiträgen der zwei entdeckt. Und offensichtlich haben sich das Model und der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer jetzt aufs Neue verraten. Alexandra postete in ihrer Instagram-Story ein Bild, auf dem sie am Rhein die Sonne genießt. Nicht nur, dass Danilo aktuell in Köln zu Hause ist, ist in diesem Fall ein Indiz, auch die männlichen Schuhe entlarven die beiden. Denn scrollt man durch das Profil des Wahl-Rheinländers, trägt er auf dem einen oder anderen Foto genau diese Boots.

Auch kulinarisch scheinen Danilo und Alexandra denselben Geschmack zu haben. Nicht nur einmal teilten beide das gleiche Essen auf der Social-Media-Plattform. Handelt es sich dabei nur um einen kleinen Fauxpas oder legen es die zwei darauf an, dass ihre Fans das süße Geheimnis lüften? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / alexsashnicole Schuhe von Danilo Cristilli und Alexandra Nicole

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli

Instagram/ danilocristilli, Instagram/ alexsashnicole Collage: Instagram Storys von Danilo und Alexandra

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole, Model



