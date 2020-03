Daniela Katzenberger (33) teilt intime Details ihrer ersten Empfängnis! Im August 2015 wurden die Kultblondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) zum ersten Mal Eltern. Die Geburt ihrer kleinen Tochter Sophia (4) war für die Turteltauben die Erfüllung eines großen Wunsches. Wie die Katze nun in einer neuen Folge ihrer Reality-TV-Show verriet, wurde dieser Traum damals schneller Realität, als zuvor erhofft: Dani war innerhalb von nur sechs Wochen schwanger!

In der Auftaktepisode der vierten Staffel ihrer Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca plauderte die 33-Jährige aus dem Nähkästchen: So habe sie im Winter 2014 aufgehört zu verhüten – und sei schon wenig später in anderen Umständen gewesen. "Ich hab die Pille abgesetzt und sechs Wochen später war ich schwanger!", offenbarte Dani und fügte anschließend scherzhaft hinzu: "Da hat der Lucas geschossen, mit seinem griechischen Tsatsiki!"

Die aktuelle Babyplanung gestalte sich jedoch deutlich schwerer: Trotz zahlreicher Versuche mithilfe von Eisprung-Apps und Akupunktur-Methoden habe der Wunsch noch kein zweites Mal gefruchtet. Und auch Töchterchen Sophia mache den beiden regelmäßig einen Strich durch die Rechnung: "Sophia schläft ja auch noch bei uns im Schlafzimmer. Ist ja klar, dass sich das sehr schwer gestaltet, das Bienchen da aufs Blümchen zu bringen!", scherzte die gebürtige Pfälzerin.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Februar 2020

ActionPress Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, November 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin



