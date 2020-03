Wer gewinnt die elfte Staffel von The Biggest Loser? Am Freitag findet das große Finale der Abnehm-Show statt – und vier Kandidaten kämpfen noch um den Titel: Abdi, Sascha, Tülay und Daniel. Zwei Teilnehmer haben den Einzug in die letzte Runde knapp verpasst: Anthony und Petra schieden im Halbfinale aus. Für Promiflash geben sie nun ihre Prognose ab: Wer hat für sie das größte Potenzial, "The Biggest Loser"-Sieger zu werden?

Der sechstplatzierte Anthony sieht die Chancen gleich verteilt: "Mittlerweile hat jeder Einzelne das Potenzial 'The Biggest Loser 2020' zu werden. Die prozentuale Verteilung liegt so dicht beieinander, dass man da schwer von einem Favoriten sprechen kann", lautet seine Begründung. Allerdings wünsche er sich natürlich, dass jemand aus seinem ehemaligen Team Blau gewinnt – das seien Tülay oder Sascha.

Die ehemalige Secret-Team-Kandidatin Petra hat zwei Favoriten: "Ich denke, dass sich das Finale zwischen Sascha und Daniel entscheiden wird", sagte sie im Gespräch mit Promiflash. Und wie kommt sie zu dieser Einschätzung? Sie seien so hart im Training und wollten ihr Leben wirklich ändern. Beide seien starke Kämpfer und hätten außerdem ein großes Durchhaltevermögen, erklärte Petra ihre Wahl.

"The Biggest Loser" – Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr in Sat.1.

