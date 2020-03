Nur vier Teilnehmer schafften es zurück in die Abnehm-Show! Wer anfangs bei The Biggest Loser ausgeschieden war, hatte in dieser Staffel noch die Chance, in das Secret Team aufgenommen zu werden. Unter der Leitung von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) trainierten sechs Mitglieder weiterhin von zuhause aus. Nach neun Wochen entschieden die Coaches in der heutigen Folge, wer zum Viertelfinale nach Naxos zurückkehren darf: Für vier der Kandidaten wurde der Wunsch vom weiteren Abspecken wahr!

Mit einem prozentualen Gewichtsverlust von 17,65 Prozent zu seinem Startgewicht erzielte Christoph in den vergangenen Wochen den größten Erfolg und darf als Erster ins Abnehm-Camp zurückkehren. "Es ist unbeschreiblich. Hätte mir das jemand vor neun Wochen erzählt, hätte ich da dran gar nicht geglaubt", kann der bärtige Hemsbacher die Entscheidung noch immer kaum glauben. Doch der 27-Jährige reist nicht allein: Auch seine Mitstreiter Marcus, Petra und Anita sicherten sich eines der Show-Tickets um den weiteren Kampf ins Halbfinale.

"Mega-happy, mega-stolz, sprachlos und vor allem die Vorfreude ist gleich wieder gestiegen aufs Weiterkämpfen in Naxos", zeigte sich Marcus mehr als zufrieden. Für die beiden Kandidatinnen Nadine und Doro reichte der Gewichtsverlust jedoch nicht aus. Sie mussten ihre Koffer packen und das Team verlassen. Beim großen Finale wird es allerdings ein Wiedersehen geben.

Sat.1 Petra und Nadine, Kandidatinnen bei "The Biggest Loser"

The Biggest Loser, Sat.1 Das Secret Team bei "The Biggest Loser"

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" mit Christine Theiss

