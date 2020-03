Für Johanna platzte der Traum, die erste Curvy-Model-Siegerin bei Germany's next Topmodel zu werden, am vergangenen Donnerstag. Sowohl beim Fotoshooting mit Starfotograf Kristian Schuller als auch beim Eliminationwalk inklusive Tanzperformance konnte die Stuttgarterin nicht mit ihrer Leistung überzeugen. Doch die 21-Jährige ist nicht nur von sich selbst enttäuscht, sondern auch von ihren Kontrahentinnen. Im Netz macht Johanna ihrem Ärger jetzt Luft!

In ihrer Instagram-Story schreibt die junge Frau: "So krass, die Aussagen von manchen Leuten vor der Kamera zu hören, die man so nie von ihnen gehört hat, als man zusammen unterwegs war." Auf wen sich Johanna mit dieser Aussage bezieht, behält sie noch für sich. Es ist allerdings möglich, dass sie ihre ehemalige Mitstreiterin Larissa meinen könnte. Die Blondine hatte Johannas Leistung im Verlauf der Sendung öfter kritisiert.

Auch Maribel wendete sich nach der gestrigen Folge bereits mit Kritik an Larissa. Weil die Frankfurterin behauptete, dass Maribels Leistung sie runterziehe und sie ihr trotzdem geholfen habe, sich zu verbessern, platzte es im Netz aus der 18-Jährigen heraus: "Warum labert man so 'ne Scheiße im Fernsehen. Oh mein Gott!"

Anzeige

Instagram / johanna.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Johanna in Costa Rica

Anzeige

Instagram / larissa.gntm2020.official Model Larissa Neumann

Anzeige

Instagram / maribeltodt Model Maribel Sancia Todt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de