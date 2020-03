Was für ein süßes Bekenntnis zum Internationalen Frauentag! Thom Evans (34) und Nicole Scherzinger (41) zählen zu den Promi-Traumpaaren schlechthin. Die beiden lernten sich in der Show "The X-Factor: Celebrity" kennen und lieben. Im Januar dieses Jahres machten sie nach längerem Versteckspiel ihre Beziehung schließlich offiziell, indem sie gemeinsam über den roten Teppich der Golden Globes liefen. Und seitdem scheinen die beiden Turteltauben jede Minute miteinander zu verbringen. Jetzt machte Thom seiner Freundin eine rührende Liebeserklärung.

Seitdem der einstige Rugby-Spieler und die Sängerin ihre Beziehung bestätigt haben, lassen sie ihre Fans immer wieder an ihrem Glück teilhaben. Thom nutzte am Internationalen Frauentag die Chance, um seiner Liebsten zu danken. In seiner Instagram-Story teilte er am Sonntag einen süßen Schnappschuss von sich und der Pussycat Dolls-Frontfrau, in dem die beiden zusammen im Auto sitzen und ein verliebtes Selfie machen. "Danke, dass du mich jeden Tag inspirierst! #InternationalWomensday", kommentierte der Hottie den Post. Die Beauty repostete den Beitrag stolz mit den Worten: "Ich bin so dankbar für dich!"

Bereits am Valentinstag hatte das Duo ein gemeinsames Foto geteilt, auf dem beide freizügig gekleidet auf dem Sofa eines Hotelzimmers sitzen und ein luxuriöses Frühstück genießen. Darunter schrieb die Musikerin: "Ein Toast zum Tag der Liebe, ihr allen!" Damit dürfte das Versteckspiel der beiden nun endgültig beendet sein.

Amy Sussman / Staff/Getty Thom Evans und Sängerin Nicole Scherzinger im Januar 2020

Photographer Group/MEGA Thom Evans und Nicole Scherzinger im Februar 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans im Februar 2020



