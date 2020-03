Ist Presley Gerber (20) wieder in festen Händen? Der Sohn von Topmodel Cindy Crawford (54) hatte in den vergangenen Tagen vor allem mit seinem neuen Gesichtstattoo für Aufsehen gesorgt. Nach seinem Gang zum Tätowierer hatten sich seine Eltern Sorgen um ihn gemacht und in Betracht gezogen, psychologische Hilfe für ihren Spross zu holen. Jetzt gerät das Male-Model allerdings mit etwas ganz anderem in die Schlagzeilen: Presley scheint wieder verliebt zu sein!

Am vergangenen Sonntag wurde der 20-Jährige zusammen mit einer unbekannten jungen Frau vor dem Restaurant seines Vaters Rande Gerber (57) in Malibu abgelichtet. Ob seine Begleitung auch seine neue Partnerin ist, ist zwar bisher nicht bekannt, doch beim Betrachten der Fotos ist klar: Die beiden verstehen sich prächtig! Gut gelaunt laufen sie nebeneinander her und hören gar nicht mehr auf zu strahlen. Und dann legt Presley seiner Begleitung auch noch sehr vertraut die Hände auf die Schultern und rückt nah an sie heran.

Das ist aber nicht das einzige Indiz, das für eine neue Liebe sprechen könnte: Presley teilte auch den Schnappschuss einer heißen Kehrseite auf seinem Instagram-Account. Der offensichtlich weibliche Körper steckt in einem äußerst knappen Höschen. Dazu schrieb der Blondschopf das Wort "gesegnet" und zierte es mit einem Kuss-Smiley.

Instagram / jonboytattoo Presley Gerber im Februar 2020

Getty Images Presley Gerber, Model

Instagram / presleygerber Presley Gerbers Vielleicht-Freundin



