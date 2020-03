Beef und kein Ende in Sicht! Dass Serkan Yavuz (27) zusammen mit Ex-Flirt Jade Übach (26) in das Big Brother-Abenteuer gestartet ist, schmeckte seiner Freundin Carina Spack (23) ganz und gar nicht. Nachdem die Kölnerin sogar geäußert hatte, noch etwas für den Regensburger zu empfinden, hatte ihre Kontrahentin öffentlich gegen sie ausgeteilt. Jade, die im Container nichts von all dem mitbekommen hatte, packt nach ihrem Exit gegenüber Promiflash aus, was sie zu der Sache zu sagen hat: Sie findet Carinas Verhalten kindisch.

Im Gespräch mit Promiflash richtet die Kosmetik-Expertin das Wort an Serkans Liebste: "Kindergarten, ihr Verhalten, aber alles für Aufmerksamkeit." Sie kann den Wirbel um das Thema scheinbar nicht nachvollziehen und zieht ihre eigenen Schlüsse aus Carinas Ärger. "Sie sollte sich mal überlegen, warum sie so eifersüchtig ist, wenn doch alles so top läuft", meint sie und spielt damit ganz offensichtlich auf vermeintliche Probleme des Paares an.

Aber nicht nur die beiden Bachelor-Girls zanken sich hinsichtlich der Serkan-Thematik. Der Zoff spaltet aktuell die gesamte Flirtshow-Welt. Während Natalie Stommel beispielsweise hinter Carina steht, positionieren sich Evanthia Benetatou (27) und Michi Bauer (29) ganz klar auf Jades Seite. "Was Carina über sie erzählt hat, trifft eher alles auf sie selber zu! Also auf Carina", erklärte Michi kürzlich im Promiflash-Interview.

SAT.1 Serkan und Jade bei ihrem Aufeinandertreffen bei "Big Brother"

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

Instagram / magic90mike Michi Bauer



