Vogue Williams (34) will den Sport trotz Schwangerschaft nicht vernachlässigen! Im September 2018 brachte das Model ihren Sohn Theodore zur Welt. Vor wenigen Tagen überraschten die Beauty und ihr Mann Spencer Matthews (30) ihre Fans: Das Paar erwartet seinen zweiten Nachwuchs. Dabei will die Irin trotz wachsendem Babybauch weiter in Form bleiben. Jetzt wurde die schwangere Vogue bei ihrem täglichen Sportprogramm in der Öffentlichkeit gesichtet!

Paparazzi knipsten Vogue am vergangenen Dienstag bei ihrer Joggingrunde durch den Park. Dabei wurde die blonde Schönheit von ihren Liebsten begleitet: Mit Spencer an ihrer Seite schob die 34-Jährige den Kinderwagen mit ihrem Sohnemann. "Wir sind drei Kilometer gelaufen und jetzt sind wir zu Hause und werden den ganzen Tag auf dem Balkon entspannen", teilte Vogue ihrer Community via Instagram mit.

Aufgrund der aktuellen Situation ist es den Briten allerdings nur erlaubt, eine Stunde am Tag das Haus zu verlassen. Doch das bringt Vogue nicht von ihrer Power-Einheit ab – dann eben in den eigenen vier Wänden: Mit Matte und Gummibändern ausgerüstet bringt sich die werdende Zweifach-Mami mit Kniebeugen und Übungen zur Stabilisation ins Schwitzen.

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews im Dezember 2017

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im März 2020

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im März 2020



