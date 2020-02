Selena Gomez (27) verliert kein gutes Wort über Social Media – dabei ist sie im Netz unfassbar beliebt! Aktuell befindet sich die Sängerin mit über 167 Millionen Fans auf Platz vier der meist abonnierten Stars auf Instagram. Dass ein Foto von ihr, das scheinbar beiläufig in einem Auto geschossen wurde, mal eben 6 Millionen Likes bekommt, ist für die 27-Jährige lange keine Überraschung mehr. Dennoch nimmt die "Lose You to Love Me"-Interpretin wahr, dass auf der Plattform ein großer Druck herrscht: Sie ist sich sicher, dass die sozialen Medien das Leben mancher Menschen ruinieren können!

Im Herbst 2018 legte Selena selbst eine Web-Pause ein und postete mehrere Monate lang nichts auf Insta. Als sie jetzt vom Dazed-Magazin gefragt wurde, ob sie am liebsten das Bilder-Netzwerk aus ihrem Leben verbannen würde, antwortete die gebürtige Texanerin: "Wenn es ein besseres Medium geben würde, wäre das toll. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass Instagram nicht Teile meiner Generation, ihrer Identität zerstört." Der Hauptkritikpunkt der Ex-Freundin von Justin Bieber (25) am Online-Geschehen sei, dass niemand mehr seine Individualität wertzuschätzen wisse: "Das ist auch einer der Gründe, warum ich mein Album 'Rare' genannt habe, weil der Druck dermaßen groß ist, genauso auszusehen wie alle anderen."

Die Musikerin hat durch ihre Internet-Auszeit außerdem viel über sich selbst gelernt: "Während meiner Social-Media-Pause war ich sehr viel glücklicher mit mir selbst und meinem Aussehen. Ich musste mein altes Ich loslassen." Die Konsequenz, die Selena daraus gezogen hat, sei außerdem, dass sie nicht mehr andauernd online ist – sie loggt sich nur noch ein, wenn es wirklich nötig sei und scrolle nicht mehr durch die Bilderflut und Profile.

Getty Images Selena Gomez im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Getty Images Selena Gomez im Januar 2020

