Überraschende Berlin - Tag & Nacht-Rückkehr von zwei Urgesteinen! Seit Anfang der Woche sendet die beliebte RTL2-Sendung live aus der WG. Zehn Minuten lang kommunizieren Laura Maack alias Paula und Manuel Denniger (29) alias Rick mit ihren Fans und sorgen dabei für so manche Lacher. Während die beiden Laien-Schauspieler das Format moderieren, tummeln sich im Hintergrund zwei Personen in Pferdekostümen. Nun sind die beiden endlich demaskiert worden: Es handelt sich um ehemalige Darsteller der Daily!

Falko Ochsenknecht (35) alias Ole und Fernando Dela Vega alias Fabrizio versteckten sich in den Verkleidungen! Eigentlich sollten die Herren erst gegen Ende der Liveshow ihre Masken ablegen, doch die Stimmung war so ausgelassen, dass Fernando schon nach wenigen Minuten einen Lachflash bekam. Seine charakteristische Lache erkannten die Fans sofort und enttarnen ihn in den Kommentaren auf den Social-Media-Seiten. "Die geilste Lache Deutschlands ist am Start! Wir kennen ihn alle: Fabrizio!", bestätigte Paula die Vermutung der Supporter, als der 47-Jährige schließlich sein Gesicht zeigte. Kurz darauf gab sich auch Falko zu erkennen.

Fernando und Falko hatten lange zum Cast von "Berlin - Tag & Nacht" gehört. Nachdem der Fabrizio-Darsteller 2017 aus der Serie ausgestiegen war, wurde auch Ole im Sommer 2018 überraschend aus dem Format gestrichen. Ein Schock – nicht nur für die Zuschauer. Fernando war traurig über diese Entscheidung, wie er damals Promiflash verriet: "Ich hab' gedacht, ich höre nicht richtig. Wo ich das gehört hab', dass der auch nicht mehr dabei ist, hab ich nur gedacht: 'Ey, geht's eigentlich noch?'"

Anzeige

Instagram / fabriziobtn1970 Fernando Dela Vega, 2020

Anzeige

Serie, filmpool entertainment GmbH Laura Maack alias Paula und Manuel Denniger alias Rick von "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Promiflash Falko Ochsenknecht, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de