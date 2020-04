Familie Beckham erweitert ihr Reich! Angeblich besitzen David (44) und Victoria (45) bereits sieben Eigenheime. Darunter ein Stadthaus in London und ein herrschaftliches Anwesen in der britischen Grafschaft Hertfordshire. Außerdem eine Villa in Dubai, eine in Spanien und auch in der Karibik können sie mit Stolz von sich behaupten, Land zu besitzen. Jetzt soll sich das Paar ein weiteres Domizil gegönnt haben: Ein luxuriöses Apartment über den Dächern von Miami – samt privatem Hubschrauber-Landeplatz!

Laut TMZ dürfen sich der ehemalige Profi-Kicker und die Designerin über eine Highclass-Wohnung im beeindruckenden Gebäude des One Thousand Museum freuen – ein Bauwerk mit satten 62 Stockwerken. Eines davon werde nun von David und Vic bewohnt, die von dort aus eine atemberaubende Sicht über den Atlantischen Ozean genießen können. Besonders praktisch: Das Apartment umfasst fünf Schlafzimmer, ideal für die fünfköpfige Family. Außerdem im Preis von rund 22 Millionen Euro inbegriffen: Ein schicker Pool sowie eine Landefläche für einen Helikopter auf dem Dach.

Vor allem David wird diese Luxus-Immobilie in die Karten spielen: Immerhin ist die Sportlegende Teilhaber des US-amerikanischen Fußballklubs Inter Miami CF. Sobald die Liga also wieder in vollem Gange ist, kann der dreifache Papa problemlos nach einem Spiel oder Businessmeeting in seinen eigenen vier Wänden die Beine hochlegen.

One Thousand Museum / MEGA Das neue Apartment von Victoria und David Beckham in Miami

One Thousand Museum / MEGA Das neue Apartment von Victoria und David Beckham in Miami von außen

Getty Images David Beckham für den Inter Miami CF im Februar 2020



