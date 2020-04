Der Tod von Costa Cordalis (✝75) sorgte vergangenen Sommer für große Trauer: Am 2. Juli 2019 war der Schlagerstar nach einem Schwächeanfall an Organversagen gestorben. Für die Familie des gebürtigen Griechen ein schwerer Verlust. Doch der Fortgang des Musikers war nicht der einzige Schicksalsschlag, der seine Angehörigen in dieser Zeit ereilte: Costas Mutter war nur kurz vor ihrem geliebten Sohn verstorben!

Das gab Costas Schwiegertochter Daniela Katzenberger (33) nun im Promiflash-Interview preis: "Das Krasse ist: Seine Mutter ist nur wenige Wochen vor ihm gestorben. Die war ja schon 100!" Der 75-Jährige habe davon jedoch nichts mehr mitbekommen – zu sehr habe ihn der Zusammenbruch mitgenommen: "Als er im Krankenhaus war, hat er auch so gesagt: 'Da sitzen meine Eltern!' Und er wusste nicht, dass seine Mutter gestorben ist. Der wusste nicht, dass seine Mutter gestorben ist, das wusste er bis zum Schluss nicht", erklärte die Ehefrau von Lucas Cordalis (52).

Die Kultblondine offenbarte zudem einige emotionale Erinnerungen an ihren Schwiegervater: "Er war immer da. Der hat sich immer an Absprachen gehalten, auch, als er nicht mehr richtig laufen konnte oder müde war." Auch der Geruch ihres Schwiegervaters sei ihr noch gut im Gedächtnis geblieben.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", seit 25. März mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNow verfügbar.

WENN.com Costa Cordalis, Schlager-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger



