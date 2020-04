Was den Wohnraum angeht, scheint Désirée Nick (63) recht wählerisch zu sein! In der vergangenen Woche zog die Schauspielerin in die Promis unter Palmen-Villa in Thailand. Dabei hat es ihr vorübergehendes Zuhause ordentlich in sich: Auf 450 Quadratmetern dürfen sich die prominenten Teilnehmer der neuen Reality-TV-Show wohlfühlen und entspannen. Für die Blondine allerdings einen Ticken zu klein, wie sie jetzt im Interview mit Promiflash bemängelte!

"Ich hatte mit dieser Villa das Problem, dass das Haus, in dem ich sonst lebe, 100 Quadratmeter größer ist, nämlich nicht 450, sondern 550", erklärte Désirée gegenüber Promiflash. Während die TV-Bekanntheit in ihrem trauten Heim mit einer angrenzenden Gartenfläche von weiteren 5.000 Quadratmetern lediglich zu zweit wohnt, muss sie sich das TV-Strandhaus mit neun Mitbewohnern teilen. "Das war für mich natürlich eine Stresssituation, dass man sich so gar nicht aus dem Weg gehen kann", verriet die 63-Jährige.

Auf "engem" Raum gerieten Désirée und ihre Mitstreiterin Claudia Obert (58) bereits in der ersten Folge mächtig aneinander. Anstatt die Society-Lady anständig zu begrüßen, beschimpfte Désirée sie als "notgeile Hausfrau!" Claudia hingegen ignorierte die Aussage mit einem ziemlich missbilligendem Blick.

Getty Images Désirée Nick im August 2015

Getty Images Désirée Nick bei der Berlin Fashion Week im Januar 2011

Sat.1 Claudia Obert bei "Promi Big Brother"



