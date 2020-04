Damit ist die Sache nun ganz offiziell! Schon seit Längerem kursieren Gerüchte, dass Kieran Hayler (33) nach der Trennung von Ex-Frau Katie Price (41) vor knapp drei Jahren nun um die Hand seiner Freundin Michelle Pentecost anhalten möchte. Was zunächst nur spekuliert wurde, klärte Michelle dann vor wenigen Tagen auf: Ihr Partner hat ihr auf den Malediven einen Antrag gemacht. Tolle Neuigkeiten, die der Bräutigam in spe allerdings zunächst unkommentiert ließ – bis jetzt!

Nun macht auch Kieran die Verlobung im Netz offiziell. Auf seiner Instagram-Seite teilt er einen Schnappschuss, auf dem Michelle stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Zu diesem Foto bemerkt er außerdem, dass es die beste Entscheidung gewesen sei, seiner Freundin die Frage aller Fragen zu stellen. Zahlreiche User kommentieren prompt den Post und gratulieren dem Paar begeistert.

Ob Kierans Ex Katie diese Begeisterung ebenfalls teilen kann? 2013 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Da der ehemalige Stripper Katie allerdings mit der Nanny betrogen haben soll, trennte sich das Paar knapp vier Jahre später. Laut Kerry Katona (39), einer Freundin von Katie, soll die neue Liebe an dem Reality-Star nicht spurlos vorbeigehen. "Ich mache mir Sorgen, dass es sie innerlich aufwühlt", erklärte die Sängerin dem OK! Magazine.

Instagram / officialkieranhayler Verlobungsring von Michelle Pentecost

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost, Februar 2020

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler im Mai 2013 in London



