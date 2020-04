Am kommenden Freitag wird bei Let's Dance fleißig das Tanzbein geschwungen – die dreizehnte Staffel läuft weiterhin! Auch wenn viele TV-Formate aktuell pausieren müssen, werden Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) wieder durch die Live-Show führen – wenn auch ohne Studio-Publikum. Das Moderations-Duo ist mittlerweile ein super Team, immerhin steht es seit der elften Staffel gemeinsam vor der Kamera. Doch wer hatte in den Jahren zuvor das Mikro in der Hand? Promiflash fasst zusammen, welche Stars die Show bereits moderiert haben.

Seit der ersten Staffel im Jahr 2006 setzt RTL auf ein Zweiergespann. Zwei Jahre lang begrüßten damals Nazan Eckes (43) und Hape Kerkeling (55) die Zuschauer im Studio und an den Fernsehgeräten. Der Comedy-Star wurde in der dritten Staffel von Daniel abgelöst, der seit 2010 an der Seite einer stets weiblichen Co-Moderatorin zu sehen ist. Nur eine Folge musste der 41-Jährige in den vergangenen zehn Jahren pausieren: Er wurde in der zweiten Sendung der elften Staffel von Oliver Geissen (50) vertreten. Bis seine derzeitige Moderationspartnerin nach ihrem Titelgewinn dazustieß, hatten sich die Fans des Formats über Sylvie Meis (41) im "Let's Dance"-Studio gefreut.

Auch die Jury hat sich seit der ersten Staffel mehrfach neu formiert. Lediglich Urgestein Joachim Llambi (55) ist seit Folge eins am Jurorenpult vertreten. Bis 2013 mit Jorge Gonzalez (52) und Motsi Mabuse (38) die aktuelle Besetzung komplett wurde, vergaben beispielsweise Katarina Witt, Isabel Edvardsson (37), Harald Glööckler (54) und Maite Kelly (40) ihre Punkte.

TVNOW / Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Friedemann Vogel/Getty Images Daniel Hartwich und Sylvie Meis bei "Let's Dance" 2011

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2016



